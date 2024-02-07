В пяти областях Украины объявляли воздушную тревогу

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлялась в пяти регионах Украины. Об этом свидетельствовали данные официального ресурса по оповещению населения.
Сирены звучали в Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Черкасской областях. Тревога действовали чуть менее 20 минут.
Утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Киеве, Николаеве, Харькове, а также в Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Хмельницкой и Черкасской областях.
В новость внесены изменения (14:53 мск) - добавлена информация об отмене тревоги.