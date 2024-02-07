В Омской области осудили риелторов, похитивших более 17 млн рублей маткапитала

Отбывать наказание виновные будут в колонии общего режима

ОМСК, 7 февраля. /ТАСС/. Омский суд приговорил к различным срокам заключения трех человек, которые с помощью покупки жилья похитили более 17 млн рублей из средств материнского капитала. Об этом сообщила старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова.

"Организатору группы назначено наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы со штрафом 300 тыс. рублей, двум соучастницам - три года и один месяц лишения свободы со штрафом 250 тыс. рублей и два года и девять месяцев лишения свободы со штрафом 200 тыс. рублей. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима. Еще одному фигуранту назначено наказание в виде одного года и девяти месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три года", - сказала Булихова.

В пресс-службе МВД России уточнили, что 48-летняя председатель кредитного кооператива и трое ее знакомых с апреля 2018 года по апрель 2021-го совершили 51 хищение средств материнского капитала. Для этого мошенницы выявляли женщин с материнским капиталом, которые находились в затруднительном материальном положении или социально незащищенных. Их склоняли к заключению фиктивных сделок на получение займа в кредитном кооперативе для приобретения жилья, низкая стоимость которого скрывалась. Поступившие из бюджета средства участники группы делили и тратили на личные нужды.