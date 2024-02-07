В Тульской области пять человек пострадали в ДТП с грузовиком и пассажирским автобусом

На месте работают оперативные службы

ТУЛА, 7 февраля. /ТАСС/. Грузовой автомобиль и маршрутный автобус столкнулись на 314-м км трассы М-4 "Дон" в городе Ефремове Тульской области. В результате аварии пострадали пять человек, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"По предварительной информации, днем 7 февраля 2024 года произошло столкновение грузового автомобиля и маршрутного автобуса, следовавшего по маршруту Шилово - Дубики, в результате которого пострадали пять человек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что три человека пострадали в автобусе, двое - в грузовой машине. "На месте работают оперативные службы, по тяжести травм информация будет позже", - добавили в пресс-службе, отметив, что прокуратура держит на контроле установление всех обстоятельств аварии.