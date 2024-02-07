Росприроднадзор требует 2,1 млрд рублей с казанской компании за незаконную свалку

Если в установленные законом сроки оплата не поступит, ее будут взыскивать через суд

КАЗАНЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Росприроднадзор направил претензию на 2,1 млрд рублей казанской компании за организацию незаконной свалки строительных отходов в водоохранной зоне. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем Telegram-канале.

"Компания ООО "Юлташ" занимается производством стройматериалов и арендует под свои задачи участок по улице Магистральной в Казани. Еще в 2021 году инспекторы службы нашли там незаконную свалку строительных отходов на площади 2,4 га. Эта территория входит в водоохранную зону Куйбышевского водохранилища", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты рассчитали размер вреда почвам, он составил 2,1 млрд рублей. Ведомство направило ООО "Юлташ" претензию о добровольном возмещении ущерба. Если в установленные законом сроки оплата не поступит, ее будут взыскивать через суд. "Нам уже удавалось привлечь юрлицо к ответственности - суды поддержали наши требования о доначислении 27,7 млн рублей за то, что предприятие устроило стихийную свалку: объект в ГРОРО (Государственный реестр объектов размещения отходов - прим. ТАСС) зарегистрирован не был", - добавила Радионова.