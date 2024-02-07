Движение по трассе М-8 в Подмосковье восстановили после массового ДТП

В ДТП пострадали четыре человека

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Движение автотранспорта в сторону Москвы восстановлено после столкновения 22 машин на трассе М-8 в Пушкине, где пострадали четыре человека. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"В настоящее время движение в сторону Москвы восстановлено полностью после ДТП на 45-м км трассы М-8", - сказал собеседник агентства, призвав водителей быть внимательными и осторожными из-за непогоды.

Днем 7 февраля на 45-м км трассы М-8 произошло столкновение 22 автомобилей при движении в сторону Москвы. В результате пострадали четыре человека, погибших нет. Движение было перекрыто. В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили ТАСС, что более 20 машин повреждены в 11 ДТП на 40-м и 51-м км автодороги М-8 "Холмогоры". "По предварительной информации, пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал ТАСС, что синоптическая ситуация в столичном регионе 7 февраля будет обусловлена прохождением центра североатлантического циклона "Ольга", из-за чего с полудня начнутся снегопады и метели с ухудшением видимости до 1-2 км, кратковременно - до 200-500 м.