В Амурской области в ДТП погибли два человека

Еще двое пострадали

ТАСС, 8 февраля. Два человека погибли и двое пострадали в результате столкновения автомобиля "Волга" и грузовика в Приамурье, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Амурской области.

"По предварительной информации в 07:00 (01:00 мск), произошло столкновение автомобилей ГАЗ 3110 и Isuzu GXZ51Z. В результате автоаварии два человека погибли, два получили ранения", - говорится в сообщении.

Столкновение произошло на 23 км автодороги Завитинск - Поярково. На месте аварии работают сотрудники полиции. Они устанавливают все обстоятельства ДТП.