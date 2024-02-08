В Красноярске осудили семь участников банды скинхедов

Их приговорили к срокам до трех лет и восьми месяцев лишения свободы

КРАСНОЯРСК, 8 февраля. /ТАСС/. Ленинский районный суд Красноярска вынес приговор семерым участникам экстремистского сообщества скинхедов, нападавших на людей, сообщили журналистам в главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"Приговором суда подсудимым назначено наказание от 2 лет 10 месяцев лишения свободы до 3 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Двоим фигурантам назначено условное наказание", - сообщили в ведомстве. В зависимости от вины каждого из них, они признаны виновными в создании экстремистского сообщества и хулиганстве (ч. 1, 2 ст. 282.1 УК РФ, ч. 2 ст. 213 УК РФ).

По версии следствия, в 2020 году 20-летний житель Красноярска, будучи неонацистом, создал экстремистскую группировку скинхедов. В 2021 году участники сообщества избили двух красноярцев 16 и 18 лет, а также ранили из сигнального пистолета и избили 17-летнего жителя другого государства. Уголовное дело возбудили на основании материалов, представленных УФСБ России по Красноярскому краю.

В состав группировки входили 10 человек. В отношении двух фигурантов уголовного дела, заключивших во время следствия досудебное соглашение, вынесли обвинительные приговоры. Им назначили наказание в виде 3 лет 10 месяцев и 2,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В отношении еще одного участника уголовное дело рассматривается в суде.