В Волгоградской области в ДТП погиб водитель фуры

Столкнулись два грузовика и ВАЗ-2110

ВОЛГОГРАД, 8 февраля. /ТАСС/. Реверсивное движение организовали на трассе Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград в Камышинском районе Волгоградской области после ДТП с участием трех автомобилей, погиб один из водителей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Поступило сообщение о ДТП с участием трех автомобилей в Камышинском районе Волгоградской области на 490-м км трассы Р-228. В результате ДТП произошло воспламенение горюче-смазочных материалов. Пожарно-спасательные расчеты оперативно ликвидировали возгорание. На участке сотрудниками полиции организовано реверсивное движение", - говорится в сообщении.

ДТП случилось в 6:50. Водитель автомобиля "МАН" выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовиком Renault и "ВАЗ-2110". "В результате ДТП произошло возгорание автомобиля Renault, водитель скончался", - добавили в ведомстве.

Водители "МАНа" и "ВАЗа", а также 28-летняя пассажирка "ВАЗа" доставлены в больницу. На месте аварии работает следственно-оперативная группа.