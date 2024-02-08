В Красноярске иномарка наехала на коляску с младенцем

Ребенка госпитализировали

КРАСНОЯРСК, 8 февраля. /ТАСС/. Автомобиль Kia наехал на коляску с младенцем на пешеходном переходе в Красноярске. Ребенок госпитализирован, говорится в сообщении регионального главка МВД.

"29-летний водитель автомобиля Kia двигался по ул. Водопьянова на разрешающий сигнал светофора. При повороте налево на улицу 9 Мая он совершил наезд на мужчину, который переходил проезжую часть с коляской по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора", - сообщили в главке, добавив, что девятимесячный младенец госпитализирован.

На месте ДТП работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.