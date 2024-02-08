Ростовский суд приговорил гражданку Украины к 10 годам колонии за шпионаж

Она признала свою вину

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 февраля. /ТАСС/. Ростовский областной суд вынес обвинительный приговор в отношении гражданки Украины за шпионаж в пользу Службы безопасности Украины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.

"На основании материалов УФСБ России по Ростовской области установлено, что украинка, въехав на территорию РФ, связалась по телефону с сотрудницей СБУ и пообещала ей предоставлять сведения о местоположении воинских подразделений ВС РФ, о маршрутах движения техники и личного состава российской армии. В свои последующие визиты в Ростовскую область женщина фиксировала и передавала СБУ сведения о местах расположения средств ПВО и фактах перемещения военной техники. Ростовский областной суд, признав ее виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж), назначил ей наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Во время слушаний подсудимая свою вину признала полностью, добавили в пресс-службе ведомства.