В Москве водитель сбил подростка на переходе и скрылся

Мальчику потребовалась медицинская помощь

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Неизвестный сбил 15-летнего подростка на пешеходном переходе на юге Москвы и скрылся, мальчику потребовалась медицинская помощь. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры

"На нерегулируемом пешеходном переходе на Братеевской улице водитель автомобиля совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода и покинул место ДТП. 15-летнему мальчику потребовалась медицинская помощь", - сказали в пресс-службе .

Как отметили в надзорном ведомстве, прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП, личности водителя и его привлечение к ответственности.