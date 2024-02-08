Поезд Белгород - Санкт-Петербург остановили после обстрела со стороны ВСУ

Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, "в результате прилета в районе железнодорожного вокзала произошло провисание контактной линии"

ТАСС, 8 февраля. Контактная сеть на железной дороге в селе Гостищево Белгородской области повреждена после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Остановлен поезд Белгород - Санкт-Петербург, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"В селе Гостищево Яковлевского городского округа в результате прилета в районе железнодорожного вокзала произошло провисание контактной линии. В пути следования остановлен поезд Белгород - Санкт-Петербург", - написал он.

По словам губернатора, ремонтные бригады уже работают над восстановлением сети. "Приблизительно через 40 минут поезд запустят. Задержек по другим маршрутам нет", - добавил глава региона.