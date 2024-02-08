Поезд Белгород - Санкт-Петербург продолжил движение после остановки из-за обстрела ВСУ

Задержек по другим также маршрутам нет

ТАСС, 8 февраля. Поезд Белгород - Санкт-Петербург возобновил движение после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"Поезд Белгород - Санкт-Петербург продолжил движение", - написал он.

Ранее губернатор сообщал, что в селе Гостищево Яковлевского городского округа в результате прилета в районе железнодорожного вокзала произошло провисание контактной линии. В пути следования был остановлен поезд Белгород - Санкт-Петербург, задержек по другим маршрутам нет.