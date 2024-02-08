В Балтийское море при аварии на нефтяном терминале в Литве попало до 1,8 т нефти

Как утверждала в четверг компания Orlen Lietuv, из-за технического инцидента пролилось около 300 кг нефти

ВИЛЬНЮС, 8 февраля. /ТАСС/. Не менее 1,8 тонны нефти могло попасть в Балтийское море в результате аварии, произошедшей в среду на нефтяном терминале компания Orlen Lietuva в литовском поселке Бутинге. Об этом сообщил начальник департамента охраны природы при Министерстве окружающей среды Литвы Видмантас Тильвикас.

"Масштабы инцидента намного значительнее, чем заявила Orlen Lietuva. В море могло попасть не менее 1,8 тонны нефти", - сказал он в эфире национального радио LRT. Как утверждала в четверг компания, из-за технического инцидента пролилось около 300 кг нефти.

Нефтяное пятно, по данным департамента, достигло 9 км в длину и 2 км в ширину. Как сообщило ведомство, загрязнение достигло территориальных вод Латвии.

По сообщению Orlen Lietuva, причиной аварии стало рассоединение шлангов при загрузке танкера.