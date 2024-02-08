Жительница Торжка украла 800 лотерейных билетов

Полиция возбудила уголовное дело

ТАСС, 8 февраля. Продавец в Торжке похитила около 800 билетов моментальной бестиражной лотереи на сумму 165 тыс. рублей в надежде на купный выигрыш, полиция возбудила уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Тверской области.

"В дежурную часть МО МВД России "Торжокский" поступило заявление от службы безопасности компании по распространению лотерейных билетов - при инвентаризации в одной из точек продаж в городе Торжке был зафиксирован факт хищения порядка 800 билетов моментальной бестиражной лотереи на сумму 165 000 рублей. В результате оперативных мероприятий сотрудники полиции выяснили, что к совершению противоправного деяния причастна девушка-консультант", - говорится в сообщении.

Пропажу билетов обнаружили, полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).

По данным пресс-службы, 19-летняя девушка устроилась на работу в одну из точек продаж лотерейных билетов и стала свидетелем крупного выигрыша. Она решила сама испытать удачу - взяла несколько билетов, не заплатив за них, и стерла защитный слой. Девушка ничего не выиграла. После этого в течение нескольких дней она продолжала присваивать себе билеты моментальной лотереи, но ни один билет не принес выигрыш.