В Кишиневе подожгли двери здания информационного центра НАТО

Причины инцидента устанавливает полиция

КИШИНЕВ, 8 февраля. /ТАСС/. Двери здания, в котором расположен информационный центр НАТО, подожгли в Кишиневе.

"На место прибыли два экипажа, они установили, что в здании на улице Матеевича охвачены огнем двери. В здании размещается информационный центр НАТО. Пожар потушен, пострадавших нет", - сообщила корреспонденту ТАСС пресс-секретарь инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Лилиана Пушкашу. По ее словам, причины инцидента устанавливает полиция.

Молдавия обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. По данным социологических опросов, большинство населения против вступления республики в альянс и за сохранение прописанного в конституции статуса постоянного нейтралитета. Президент Молдавии Майя Санду призывала к сближению с НАТО, отмечая необходимость "разбить стереотипы об альянсе", которые, по ее словам, являются "результатом манипуляций и дезинформации России". Решение властей увеличить военные расходы, когда страна переживает жесточайший экономический кризис, раскритиковала оппозиция и общественность.