На внешней стороне 59-го км МКАД произошло два ДТП с тремя автомобилями

Движение в районе аварии затруднено

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. На внешней стороне 59-го км МКАД произошло два ДТП с участием трех автомобилей. На месте работают оперативные службы города, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На внешней стороне 59-го км МКАД произошло два ДТП, участниками стали три автомобиля. На месте работают оперативные службы города.", - говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется. Движение в районе происшествия затруднено и осуществляется по трем рядам. Департамент рекомендует выбирать альтернативные маршруты.