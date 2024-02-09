В Краснодарском крае произошел пожар на территории Ильского НПЗ

Пострадавших нет

ТАСС, 9 февраля. Возгорание возникло на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Краснодарском крае, оно уже ликвидировано. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.

"По информации ЕДДС Северского района, в районе 2 часов ночи 9 февраля произошел пожар на территории Ильского НПЗ. К 3 часам ночи открытое горение было оперативно ликвидировано службами завода. Пострадавших нет", - сказано в сообщении.

На месте инцидента работают оперативные и экстренные службы. Они завершают ликвидацию ЧП и установят причину произошедшего.