Стала известна сумма, которую вымогал администратор "Кремлевского мамковеда"

Сергей Садовов просил у топ-менеджера Ростеха Василия Бровко 800 тысяч рублей

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Осужденный на 2,5 года администратор Telegram-канала "Кремлевский мамковед" Сергей Садовов вымогал у топ-менеджера Ростеха Василия Бровко 800 тысяч рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Хамовнического суда, который вынес приговор Садовову.

"Садовов Сергей Сергеевич, действуя в группе лиц по предварительному сговору со своим сыном и иными неустановленными лицами, вымогал у директора ГК "Ростех" Бровко В. Ю. денежные средства в размере 800 тыс. рублей под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего и его близких", - сказали в пресс-службе. Садовов полностью признал вину и в полном объеме возместил Бровко причиненный ущерб.

По этому делу также проходит обвиняемым сын Сергея Садовова Станислав. Слушания дела в отношении Станислава Садовова еще продолжаются.

Telegram-канал "Кремлевский мамковед" имеет более 258 тыс. подписчиков. Это не первый приговор по делам о вымогательстве у Василия Бровко, мужа телеведущей Тины Канделаки - подобные выносили в мае и ноябре прошлого года в отношении нескольких администраторов Telegram-каналов.