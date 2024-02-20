В поселке Ленинградской области алабай насмерть загрыз хозяйку

Возбудили уголовное дело

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Следователи в Ленинградской области возбудили уголовное дело после гибели женщины от укусов ее собаки породы алабай. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону. По предварительным данным, алабай самостоятельно выбрался из вольера и напал на хозяйку.

"На территории частного дома в поселке Назия Кировского района Ленинградской области обнаружено тело 66-летней женщины с множественными рвано-кусаными ранами", - говорится в сообщении. Возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи проверяют различные версии происшествия, допрашивают очевидцев. По делу назначили судебные экспертизы.