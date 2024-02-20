В Прикамье два человека пострадали после погони с применением оружия сотрудниками полиции

Полицейские преследовали автомобиль, водитель которого опасно маневрировал, уточнили в ГУ МВД России по региону

ПЕРМЬ, 20 февраля. /ТАСС/. В Пермском крае в результате применения сотрудниками полиции табельного оружия во время погони за нарушителями ПДД пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"Вчера вечером на автодороге Болгары - Юго-Камский - Крылово полицейские заметили автомобиль ВАЗ-21099 без государственных номерных знаков. Как позже выяснилось, номера сняты с регистрационного учета. Требование сотрудников Госавтоинспекции об остановке транспортного средства водитель проигнорировал и попытался скрыться. В результате применения оружия пострадали двое пассажиров - 18-летняя девушка и мужчина, ранее судимый. Все находились с признаками алкогольного опьянения. Им незамедлительно оказали необходимую помощь, после чего доставили в больницу", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, полицейские начали преследование автомобиля, включив звуковые и световые сигналы. Но, поскольку водитель опасно маневрировал и создавал угрозу жизни и здоровью других граждан, полицейские применили огнестрельное оружие. Они произвели несколько предупредительных выстрелов вверх, а затем - по колесам автомобиля. "Водитель был задержан. Выяснилось, что за рулем находился 21-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, он не имел водительского удостоверения", - сообщили в полиции, отметив, что в отношении задержанного составили несколько протоколов об административных правонарушениях.

По факту произошедшего проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.