В Белгородской области в жилой дом попал снаряд ВСУ

По данным главы региона Вячеслава Гладкова, никто не пострадал

ТАСС, 20 февраля. Вооруженные силы Украины нанесли удар по поселку Ленинскому Белгородской области, зафиксировали попадание снаряда в жилой дом, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"Под обстрел ВСУ попал поселок Ленинский Шебекинского городского округа. По предварительным данным, пострадавших нет. Один из снарядов пробил крышу частного жилого дома, еще один прилетел во двор жилого дома, в результате взрыва во втором доме посечены фасад и забор, выбиты окна и повреждена хозпостройка", - проинформировал глава региона.

По словам губернатора, оперативные службы работают на месте, подомовой обход территории продолжается.