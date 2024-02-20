Причиной пожара в квартире на севере Москвы стало возгорание батарей от электросамоката

В едком дыму задохнулись два человека

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Воспламенение двух аккумуляторных батарей от электросамоката во время зарядки стало причиной пожара в квартире на 20-м этаже жилого дома на севере Москвы, где погибли два человека и еще два пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

"На севере Москвы горела квартира на 35 кв. м. По предварительной версии, пожар случился от двух аккумуляторных батарей от электросамоката. Они воспламенились во время зарядки. Все прогорело до бетона", - сказали в пресс-службе.

В МЧС также добавили, что в едком дыму задохнулись два человека, один пострадал - он передан врачам. "Еще 17 жильцов спасли огнеборцы МЧС России. На месте работали 52 специалиста и 14 единиц техники", - добавили в ведомстве.

Ранее в прокуратуре сообщили, что жертвами пожара стали мужчина 1941 года рождения и женщина 1943 года рождения.