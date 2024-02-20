В двух областях Украины объявляли воздушную тревогу

Сирены сработали в Днепропетровской и Харьковской областях

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Режим предупреждения об угрозе с воздуха объявляли в двух регионах на востоке Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Сирены сработали в Днепропетровской и Харьковской областях.

Позднее воздушную тревогу отменили. Она длилась 32 минуты.

Сообщений о происшествиях за время действия предупреждения не поступало.

Ранее воздушная тревога объявлялась в Полтавской, Сумской и Харьковской областях, она продлилась около 20 минут.

В новость внесены изменения (18:06 мск) - добавлена информация об отмене воздушной тревоги.