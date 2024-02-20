В двух областях Украины объявляли воздушную тревогу

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Режим предупреждения об угрозе с воздуха объявляли в двух регионах на востоке Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.
Сирены сработали в Днепропетровской и Харьковской областях.
Позднее воздушную тревогу отменили. Она длилась 32 минуты.
Сообщений о происшествиях за время действия предупреждения не поступало.
Ранее воздушная тревога объявлялась в Полтавской, Сумской и Харьковской областях, она продлилась около 20 минут.
В новость внесены изменения (18:06 мск) - добавлена информация об отмене воздушной тревоги.