В Новороссийске проверки по факту уничтожения можжевеловой рощи не выявили нарушений

Речь шла об участке близ поселка Кабардинка

КРАСНОДАР, 20 февраля. /ТАСС/. Прокуратура и Росприроднадзор не выявили нарушений в Новороссийске, где при строительстве водопровода якобы уничтожалась можжевеловая роща. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов Краснодарского края.

"Сегодня государственными лесными инспекторами совместно с сотрудниками природоохранной прокуратуры и Росприроднадзора осуществлен выезд на место, нарушений лесного законодательства не установлено", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе министерства, речь шла об участке близ поселка Кабардинка в Новороссийске. На данной территории идет строительство очередного этапа линейного объекта "Троицкий групповой водопровод". "Территория предоставлена в пользование на основании соглашения об установлении сервитута ГКУ "Главное управление строительства Краснодарского края". В июле 2023 года приказом Министерства природных ресурсов Краснодарского края утверждено положительное заключение на проект освоения лесов. По результатам рассмотрения поданной лесной декларации на 2024 год принято решение о ее приеме", - добавили в ведомстве.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Новороссийске на склоне Маркотха в районе нефтебазы "Грушовой" тяжелая техника уничтожает можжевеловый лес. Очевидцы сообщали, что экскаваторы ломают деревья и засыпают их. Информация была направлена в Новороссийский лесхоз для принятия мер в рамках государственного лесного надзора.