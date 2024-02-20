В Ленинградской области загорелся склад

Площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м

ТАСС, 20 февраля. Возгорание произошло на площади 1 тыс. кв. м на складе в Ленинградской области. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Ковалево, 2-я Поперечная [улица], 65", - сообщили в министерстве. По прибытии на место было установлено, что происходит возгорание в производственно-складском здании на площади 1 тыс. кв. м.

Позже ведомство сообщило о локализации пожара, а затем о ликвидации открытого горения.

По предварительной информации, пострадавших нет.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения и оперативные службы.

В новость были внесены изменения (21:03 мск, 21:49 мск) - добавлена информация о локализации пожара и ликвидации открытого горения.