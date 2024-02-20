ВСУ обстреляли два района в Курской области

Как сообщил губернатор Роман Старовойт, пострадавших нет

ТАСС, 20 февраля. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Суджанский и Кореневский районы Курской области, пострадавших нет, написал в своем Telegram-канале глава Курской области Роман Старовойт.

"Сегодня со стороны Украины обстрелян Суджанский район. Никто из жителей не пострадал. В селе Гоголевка один из снарядов попал в ангар частного предприятия. Повреждены тракторы и личный автомобиль, подомовой обход продолжается", - написал он.

Старовойт добавил, что три прилета зафиксировано на хуторе Олешня, где повреждено одно домовладение и перебита линия электропередачи, также под обстрелом оказались села Троицкое и Гордеевка в Кореневском районе. По его данным, пострадавших нет, но в Троицком нарушена линия электропередачи, населенный пункт частично обесточен, повреждены окна в четырех домовладениях. "Всем собственникам обязательно окажем помощь в восстановлении имущества", - подчеркнул глава региона.