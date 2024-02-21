В аэропорту Иркутска сняли с рейсов четверых пьяных пассажиров

Мужчины выражались грубой нецензурной бранью в адрес экипажа

ИРКУТСК, 21 февраля. /ТАСС/. Четверо пассажиров, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, сняты с двух рейсов и не смогли вылететь из аэропорта Иркутска. Об этом сообщило Восточно-Сибирское линейное управление МВД России на транспорте.

"Четверым пассажирам отказано в перелете за прошедшие сутки. От полета отстранены трое пассажиров авиарейса Иркутск - Шереметьево и один пассажир рейса Иркутск - Нерюнгри. <…> Представители авиакомпаний вызвали наряд полиции", - говорится в сообщении управления.

На борту самолета, вылетавшего из Иркутска в московский аэропорт Шереметьево, трое нетрезвых мужчин выражались в адрес экипажа грубой нецензурной бранью. Командир отказал им в перелете. Транспортные полицейские сопроводили граждан в дежурную часть, мужчины привлечены к административной ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Это 42-летний житель Удмуртии, 30-летний пассажир из Волгограда и 52-летний - из Калининграда.

С рейса Иркутск - Нерюнгри снят 42-летний житель Алтайского края. Пассажир также находился в состоянии опьянения, выражался грубой нецензурной бранью в адрес экипажа, в отношении него также составлен протокол.

Нарушителям грозит штраф до 1 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток.