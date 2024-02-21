В Ивановской области два человека погибли при пожаре в многоквартирном доме

Их личности устанавливаются, уточнили в МЧС

ТАСС, 21 февраля. Тела двух человек обнаружили при тушении пожара в квартире жилого дома в селе Агрофенино Ивановской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

По данным пресс-службы главка, информация о возгорании в двухэтажном одноподъездном доме в селе Агрофенино Савинского района поступила около 06:00. "Пожар был ликвидирован на площади 40 кв. м. Огнем уничтожена квартира. К сожалению, погибли два человека, личность которых устанавливается", - говорится в сообщении.

К тушению привлекалось 22 человека и 8 единиц техники.