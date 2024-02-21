При пожаре в жилом доме в поселке Ишеевка Ульяновской области погиб мужчина

Возгорание произошло в квартире на втором этаже многоквартирного дома на улице Больничной

УЛЬЯНОВСК, 21 февраля. /ТАСС/. Тело одного погибшего обнаружили при тушении пожара в многоквартирном жилом доме в поселке Ишеевка в Ульяновской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 08:20 мск обнаружено тело погибшего мужчины", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что работы по тушению пожара продолжаются. Открытое горение ликвидировали.

Пожар начался вечером 20 февраля в квартире на втором этаже жилого дома на улице Больничной в рабочем поселке Ишеевка. Горение распространилось на кровлю на площади 350 кв. м.