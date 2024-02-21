В ДНР боевика "Азова" заочно приговорили к пожизненному сроку

Преступника осудили за расстрел автомобиля с семьей в Мариуполе

ДОНЕЦК, 21 февраля. /ТАСС/. Суд в Донецке заочно приговорил к пожизненному лишению свободы командира первого отделения отдельного отряда специального назначения "Азов" (объединение признано террористическим и запрещено в РФ) национальной гвардии Украины за расстрел автомобиля с семьей в Мариуполе.

"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего командира первого отделения отдельного отряда специального назначения "Азов" национальной гвардии Украины Дениса Жучкова. <...> С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Жучкова к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - сообщили ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры.

По данным следствия, 19 марта 2022 года Жучков совместно с сослуживцами на одной из боевых позиций расстреляли автомобиль с наклеенными белыми лентами и надписью "Дети". В результате обстрела двое мужчин, женщина и трехлетний мальчик умерли на месте, двоим детям и их бабушке удалось спастись.