Суд в Москве продлил арест читинской поэтессы Новак, тайно сотрудничавшей с иностранцами

Расследованием дела занимается ФСБ, судебные заседания проходят в закрытом режиме

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы продлил арест поэтессе из Читы Нике Новак по делу о сотрудничестве с иностранным государством. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Лефортовский районный суд города Москвы продлил срок содержания под стражей в отношении Новак Ники Александровны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК РФ, до 25 мая", - сказали в пресс-службе.

Предыдущий срок ареста истекал 24 февраля. Новак обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). Расследованием дела занимается ФСБ России, судебные заседания проходят в закрытом режиме.

Новак является основателем поэтического клуба "Одаренные", который функционирует в Чите. Там регулярно проходят музыкально-поэтические вечера. Она регулярно принимала участие в благотворительных акциях, направленных на помощь бездомным животным. Также работала в местных СМИ.