Над Донецком и Макеевкой силы ПВО РФ за сутки подавили 10 украинских БПЛА

Средства ПВО 17-18 февраля также перехватили 73 беспилотника Украины

ДОНЕЦК, 21 февраля. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) России за сутки перехватили 10 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Донецком и Макеевкой, сообщается в Telegram-канале Штаба обороны ДНР.

"По данным УФСБ России по ДНР, за сутки над Донецком и Макеевкой обнаружены и подавлены 10 украинских беспилотников", - говорится в сообщении.

В понедельник 19 февраля в штабе информировали, что за минувшие выходные силы ПВО подавили 73 украинских беспилотника над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой.