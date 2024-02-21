Белгородскую область атаковали более 10 украинских беспилотников за сутки

ТАСС, 21 февраля. Более 10 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины атаковали Белгородскую область за сутки, по населенным пунктам региона выпустили около 30 боеприпасов. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"В Шебекинском городском округе по поселку Ленинский выпущено шесть минометных снарядов. Есть одна пострадавшая - жительница частного жилого дома, где снаряд пробил крышу. В результате взрыва у женщины закрытая черепно-мозговая травма и контузия. Вся необходимая помощь была оказана на месте, от госпитализации она отказалась", - написал он.
Один из снарядов, по словам губернатора, пробил крышу частного жилого дома, еще один прилетел во двор жилого дома, в результате взрыва во втором доме посечены фасад и забор, выбиты окна и повреждена хозпостройка. Также один из снарядов прилетел на площадку сельхозпредприятия, осколками посекло фасад, окна и забор еще одного домовладения. "В селе Середа с БПЛА сброшено два взрывных устройства. По городу Шебекино и селу Терезовка выпущено по четыре минометных снаряда, по селу Новая Таволжанка - шесть минометных снарядов. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет", - проинформировал глава региона.
В Белгородском районе в селе Журавлевка ВСУ атаковали с помощью двух БПЛА. "После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ разрушения выявлены в Дубовском сельском поселении, повреждена одна хозпостройка", - сообщил Гладков.
В Волоконовском районе рядом с селом Голофеевка системой ПВО сбили БПЛА самолетного типа, в Грайворонском округе по окраине села Сподарюшино ВСУ выпустили пять минометных снарядов, на окраине села Дроновка атаковали с помощью двух дронов-камикадзе. "Еще одним дроном-камикадзе в селе был атакован инфраструктурный объект связи. Пострадавших нет", - добавил губернатор.
В Краснояружском районе под минометный обстрел попала окраина села Теребрено, зафиксировали три прилета. Также в районе Теребрено ВСУ атаковали с помощью четырех дронов-камикадзе.