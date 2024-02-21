В ЛНР в Вергулевке в результате обстрела со стороны ВСУ повреждены пять жилых домов

Пострадавших нет

ЛУГАНСК, 21 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Вергулевка, входящий в состав Брянки ЛНР, повреждены пять многоквартирных жилых дома. Пострадавших нет, сообщил глава городского округа Брянка Евгений Морозов.

"В 04:00 [мск] украинские террористы обстреляли поселок Вергулевка. Пострадавших нет. <…> По уточненным данным, в результате обстрела повреждения получили пять многоквартирных жилых дома", - написал он в Telegram-канале.

Морозов добавил, что от удара ВСУ в домах частично повреждены остекление и кровля. Коммунальные службы экстренно закрывают тепловой контур.