В Карелии в ДТП погиб один человек

По данным Госавтоинспекции республики, пострадали двое

ПЕТРОЗАВОДСК, 21 февраля. /ТАСС/. В Сегежском округе Карелии погиб один человек и пострадали двое в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции республики.

"По предварительной информации, около 9:35 произошло столкновение легкового автомобиля и большегруза, в результате происшествия один человек погиб, двое травмированы", - говорится в сообщении.

ДТП произошло на 696-м км федеральной автодороги. Как ТАСС уточнили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, трасса полностью перекрыта. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и спецслужб. Обстоятельства ДТП устанавливаются.