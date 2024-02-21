Задержанный в Москве Кямиль Зейналлы был объявлен Арменией в международный розыск

Пресс-секретарь министра внутренних дел Армении Нарек Саргсян заявил, что мужчину разыскивают за убийство

ЕРЕВАН, 21 февраля. /ТАСС/. Задержанный в Москве азербайджанский фитнес-тренер Кямиль Зейналлы был объявлен Арменией в международный розыск по статье "убийство". Об этом корреспонденту ТАСС сообщил пресс-секретарь министра внутренних дел Армении Нарек Саргсян.

"По этому вопросу могу сказать, что задержанное в Москве лицо было объявлено в международный розыск по обвинению в убийстве", - сказал Саргсян. Зейналлы был задержан в московском аэропорту Домодедово.

По словам его адвоката Алекпера Гараева, Зейналлы был объявлен в розыск Арменией 29 сентября 2020 года по четырем статьям. Защита прав Зейналлы осуществляется под контролем диппредставительства Азербайджана в РФ и лично посла Полада Бюльбюль оглы, отметил Гараев.

Ранее в среду фитнес-тренер сообщил на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), что был доставлен в отделение полиции в аэропорту Домодедово, когда собирался возвращаться в Баку. Он утверждал, что задержан по причине объявления его Арменией в международный розыск.