В Молдавии задержали подозреваемого в поджоге центра НАТО в Кишиневе

Срок задержания составит 72 часа

КИШИНЕВ, 21 февраля. /ТАСС/. Полиция Молдавии задержала подозреваемого в поджоге информационного центра НАТО, который расположен на территории Государственного университета Молдавии в Кишиневе.

"Подозреваемый в поджоге был задержан на 72 часа", - говорится в сообщении в Telegram-канале полиции.

Ранее там уточнили, что неизвестные подожгли двери информационного центра. Прибывшие на место пожарные успели потушить пламя и не дали произойти пожару.

Молдавия обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. По данным социологических опросов, большинство населения выступает против вступления республики в альянс и за сохранение прописанного в конституции статуса постоянного нейтралитета. Президент Молдавии Майя Санду призывала к сближению с НАТО, отмечая необходимость "разбить стереотипы об альянсе", которые, по ее словам, являются "результатом манипуляций и дезинформации России". Решение властей увеличить военные расходы, когда страна переживает жесточайший экономический кризис, раскритиковала оппозиция и общественность.