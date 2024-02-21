Мособлсуд 12 марта пересмотрит приговор пилоту сгоревшего в Шереметьево Superjet

Дениса Евдокимова осудили на шесть лет колонии-поселения

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Мосолбсуд 12 марта рассмотрит апелляционную жалобу на приговор осужденному на шесть лет колонии-поселения Денису Евдокимову - командиру Superjet, сгоревшего при жесткой посадке в аэропорту Шереметьево в 2019 году. Об этом ТАСС сообщила адвокат Наталья Митусова.

"Рассмотрение апелляции назначено в Мособлсуде на 12 марта", - сказала адвокат. Ранее она пояснила, что считает приговор слишком суровым.

Химкинский районный суд Московской области 20 июня прошлого года постановил признать Евдокимова виновным по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения) и назначил ему наказание в виде шести лет с отбыванием в колонии-поселения.

В результате жесткой посадки самолета в аэропорту Шереметьево 5 мая 2019 года погиб 41 человек, в том числе 40 пассажиров. Евдокимову было предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц, а также крупный ущерб.

Обвинение и суд сочли, что причиной катастрофы стало несоблюдение командиром экипажа процедуры эксплуатации самолета при выполнении посадки, что привело к неоднократным отделениям самолета от взлетно-посадочной полосы, приведшим к запредельной перегрузке, разрушению самолета и его систем, пожару и гибели людей.

Защита Евдокимова указывала, что на высоте примерно 2 700 м в самолет попала молния, после чего из-за перезапуска блоков концентраторов данных он перешел в режим прямого ручного управления, часть систем самолета так и не восстановилась, часть продолжала выдавать ложные отказы, экипаж принял решение возвращаться в аэродром вылета. Вырабатывать топливо в воздухе было небезопасно, поэтому садились с превышением посадочной массы. После второго отделения стойки шасси должны были срезаться через слабые звенья штифтов и отделиться от самолета, но этого не произошло - они вырвали через лонжерон стенку топливного бака, произошла утечка топлива, которая и привела к возгоранию самолета, считает защита.