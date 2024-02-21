В Белгороде при обстрелах с 29 декабря повреждены более 1,7 тыс. жилых помещений

К восстановлению привлекли 10 подрядных организаций

ТАСС, 21 февраля. Более 1,7 тыс. жилых зданий получили повреждения в Белгороде в результате обстрелов с 29 декабря. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Валентин Демидов.

"Количество многоквартирных домов постепенно увеличивается, потому что выявляются новые повреждения, к сожалению. Но в общей сложности у нас порядка 1 750 помещений с 29 декабря было повреждено. Это огромный объем. Если сравнить за весь период с начала СВО, до этих дат было повреждено менее 1 тыс. квартир", - написал он.

По словам Демидова, к восстановлению привлекли 10 подрядных организаций, которые ранее власти закрепили по секторам. В работе осталось 354 объекта, в том числе квартиры и индивидуальные жилые дома. "В первую очередь восстанавливаем остекление. Порядка 307 кв. м в работе. Планируем завершить остекление до конца недели по окнам. И порядка 70 кв. м останется по балконам. До конца месяца работы будут завершены", - проинформировал мэр Белгорода.