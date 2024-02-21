В Казахстане восстановили православное кладбище после действий вандалов

Глава администрации села Куланды Санат Токенов заявил, что ситуация взята на особый контроль

АЛМА-АТА, 21 февраля. /ТАСС/. Православное кладбище, разгромленное в селе Кызылсай Мангистауской области Казахстана неизвестными вандалами, в настоящее время восстановлено, могилы приведены в первозданный вид. Об этом сообщил глава администрации соседнего села Куланды Санат Токенов.

"На могилах неизвестные срезали чугунную ограду. Также оградки были украдены с соседних могил. На месте мы обнаружили, что были повалены кресты. Могилы возвращены в первозданный вид. Ситуация взята на особый контроль", - приводит слова Токенова областной центр общественных коммуникаций.

Ранее посольство РФ в Казахстане назвало инцидент тревожным и выразило надежду, что виновные будут найдены в ближайшее время и понесут заслуженное наказание.

Накануне представитель областного департамента полиции сообщил о том, что неизвестные разгромили часть православного кладбища, расположенного в Кызылсае, снеся около десятка металлических и деревянных крестов с надгробий. По сведениям издания inaktau.kz, возбуждено уголовное дело по факту вандализма.