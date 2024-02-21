21 февраля, 11:10

В Самарской области возбудили уголовное дело по факту гибели трех человек при пожаре

По делу назначили судебные экспертизы

ТАСС, 21 февраля. Следственные органы Самарской области возбудили уголовное дело по факту гибели трех человек при пожаре. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Сегодня [21 февраля] после тушения пожара в частном жилом доме, расположенном в Челно-Вершинском районе Самарской области, были обнаружены тела двух женщин и одного мужчины без признаков жизни. По данному факту Шенталинским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

По делу назначены первоначальные судебные экспертизы, проводятся другие следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и причин пожара. 

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