В Приморье возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка на тренировке

Следователи СК РФ провели осмотр места происшествия

ВЛАДИВОСТОК, 21 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели шестилетнего мальчика на тренировке по рукопашному бою в приморском поселке Тавричанка. Об этом сообщает пресс-служба территориального управления ведомства.

"21 февраля в поселке Тавричанка во время тренировки по рукопашному бою шестилетний мальчик почувствовал сильное недомогание, его состояние ухудшилось. Несмотря на комплекс проведенных медицинскими сотрудниками реанимационных мероприятий, ребенок скончался. По данному факту следственными органами СУ СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

Следователи СК России провели осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.