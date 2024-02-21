Экс-судью из Анапы объявили в розыск в Крыму по делу о покушении на получение взятки

По данным следствия, подозреваемый убедил бизнесмена в том, что за 6 млн рублей сможет помочь в решении вопроса об отмене постановления о возбуждении уголовного дела

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Следователи Крыма объявили в федеральный розыск экс-судью из Анапы, подозреваемого в покушении на получение более 6 млн рублей взятки от бизнесмена за прекращение против него уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

"Следователем по особо важным делам ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю объявлен в федеральный розыск бывший мировой судья судебного участка №2 Анапы Краснодарского края, в отношении которого председателем Следственного комитета Российской Федерации А. И. Бастрыкиным возбуждено и расследуется уголовное дело по обвинению в покушении на мошенничество, совершенное в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

В УФСБ по Крыму и Севастополю уточнили, что подозреваемый убедил бизнесмена в том, что может воспользоваться своими связями в Москве и Крыму для решения вопроса об отмене постановления о возбуждении в его отношении уголовного дела за вознаграждение в размере более 6 млн рублей. Экс-судью задержали после получения муляжа части денег. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

По данным следователей, после задержания экс-судья смог скрыться от правоохранителей, проводятся мероприятия по установлению его местонахождения.