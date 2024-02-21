Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене

Фигуранту может грозить пожизненное лишение свободы

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы арестовал гражданина РФ Мартынова Н. О. по подозрению в госизмене. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя ФСБ об избрании Мартынову Н. О., подозреваемому по ст. 275 УК РФ (государственная измена), меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде. По этой статье фигуранту грозит до пожизненного лишения свободы.

Подробности дела в суде не сообщили. Заседание прошло в закрытом режиме, так как в деле имеются секретные материалы.