В ДНР боевика "Азова" приговорили к 25 годам колонии за убийство жителя Мариуполя

Преступление было совершено 27 февраля 2022 года

ДОНЕЦК, 21 февраля. /ТАСС/. Боевик группировки "Азов" (признана терррористической, запрещена в РФ) Артем Ступницкий приговорен в Донецкой Народной Республике (ДНР) к 25 годам колонии за убийство мирного жителя Мариуполя, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона.

"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 36-летнего стрелка особого отряда специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины Артема Ступницкого. <...> С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Ступницкого к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в пресс-службе.

Ступницкий признан виновным по п. "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).

В пресс-службе СК России ТАСС добавили, что с февраля по май 2022 года, как установлено следствием и судом, Ступницкий с сослуживцами дислоцировались в зданиях и сооружениях Мариуполя. Они должны были насильственно удерживать власть на подконтрольной киевскому режиму территории города, убивая при этом мирных граждан, а также лиц, поддерживающих СВО. 27 февраля 2022 года Ступницкий находился на боевой позиции, оборудованной на территории одной из школ. К нему доставили гражданского мужчину, которого заподозрили в пророссийской позиции и оказании содействия силам ДНР и РФ. Ступницкий, понимая, что указанный гражданин не представляет опасности и является мирным жителем, нанес мужчине несколько ударов ножом. От полученных ножевых ранений мужчина скончался.