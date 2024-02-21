МВД потребовало арестовать троих руководителей общества глухих по делу о мошенничестве

Согласно заявлению организации, руководство Всероссийского общества глухих было задержано 20 февраля утром по решению Следственного департамента ведомства

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. МВД требует отправить под стражу троих представителей руководства Всероссийского общества глухих (ВОГ) по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в Мещанском суде Москвы, куда поступили соответствующие материалы.

"В суд поступило ходатайство следователя МВД об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении президента Всероссийского общества глухих Станислава Иванова, вице-президента этой организации Венеры Гаулстон и бывшего вице-президента общества Вадима Иванченко", - сказали в суде, добавив, что все они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Днем на сайте организации было сказано, что руководство Всероссийского общества глухих было задержано во вторник утром по решению Следственного департамента МВД России. По информации газеты "Известия", уголовное преследование руководителей ВОГ может быть связано с незаконным отчуждением недвижимости этой организации и поборами со спортсменов-инвалидов.