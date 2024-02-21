Суд отправил под стражу депутата заксобрания Ленобласти по делу о незаконной вырубке леса

Ущерб составил более 6 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении депутата Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва Дамира Шадаева по делу о незаконной вырубке леса. Ущерб составил более 6 млн рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

"Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дамира Шадаева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33 - ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере). <…> Суд избрал стражу. Срок меры - 19.04.2024", - говорится в сообщении.

Следствие полагает, что ООО "Луга-лес", где Шадаев является единственным участником, по договору аренды была предоставлена часть лесного участка в Выборгском районе Ленобласти. При этом Шадаев знал, что на части участков запрещена рубка, поскольку категория лесов относится к ценным. Однако депутат и другие лица осуществили рубку ценных лесов для собственных нужд - для организации стрельбища и установки оборудования для стендовой стрельбы.

Как уточняет пресс-служба судов, с 8 по 11 апреля 2020 года была проведена сплошная рубка леса вне зависимости от характеристик с дальнейшей перевозкой на производственную площадку в поселок Черкасово. Вину Шадаев не признает, у суда просил домашний арест или запрет определенных действий.