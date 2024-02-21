Дело об оскорблении полицейских и. о. главы Минздрава Тамбовской области отменено

Лингвистическая экспертиза установила признаки неприличной формы выражения, но они не имели адресности

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Тамбовской области признала незаконным возбуждение уголовного дела об оскорблении полицейских в отношении исполняющего обязанности министра здравоохранения Тамбовской области Алексея Овчинникова и отменила его. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону.

"Следствием установлено, что 10 февраля 2024 года в ходе общения с сотрудниками ГИБДД <…> бывший чиновник публично, в присутствии гражданских лиц, неоднократно выражался словами грубой нецензурной брани. Видеозапись указанных событий, размещенная в сети "Интернет", вызвала широкий общественный резонанс. <…> С учетом всех установленных в ходе расследования уголовного дела обстоятельств, выводов лингвистической судебной экспертизы, прокуратурой региона постановление о возбуждении данного уголовного дела признано незаконным и отменено", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что лингвистическая экспертиза установила признаки неприличной формы выражения, но они не имели адресности.

Ранее сообщалось, что, по данным УМВД по Тамбовской области, 12 февраля в отношении Овчинникова было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота). Он подал в отставку.