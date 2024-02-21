Число пострадавших при обстреле больницы в Донецке выросло до двух

Пострадала еще одна сотрудница РКБ им. Калинина, это женщина 1965 года рождения

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Вторая сотрудница пострадала при ударе Вооруженных сил Украины по Республиканской клинической больнице имени М. И. Калинина в центре Донецка. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики. Донецк (Калининский район): пострадала еще одна сотрудница РКБ им. Калинина, женщина 1965 года рождения", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что при ударе была ранена одна сотрудница. По предварительным данным, огонь велся из РСЗО HIMARS. Как рассказал и. о. министра здравоохранения региона Дмитрий Гарцев, обстрел не скажется на работе медицинского учреждения, врачи будут оказывать помощь в плановом режиме.